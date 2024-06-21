На кордоні з Молдовою виявили 5 транспортних засобів (4 мікроавтобуси і 1 супровідна машина). У цих авто були 47 чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон та 7 організаторів.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола з посиланням на власні джерела.

“Як повідомляють мої власні джерела в правоохоронних органах, сьогодні о 14:00 прикордонники спільно з СБУ, ДБР та підрозділом “ГрР” успішно провели спецоперацію на кордоні з Молдовою. Як правило, за кожного чоловіка, якого планують переправити організатори беруть від 5 до 10 тисяч”, — написав журналіст.

У районі Обжили (Україна) – Плоть (Молдова) виявили 5 транспортних засобів (4 мікроавтобуси та 1 супровідна машина). У цих авто було 47 осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон, та 7 організаторів.