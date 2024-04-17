За словами народної депутатки, ці кошти кожна військова частина може спрямовувати на своє матеріально-технічне забезпечення.

Народна депутатка з фракції “Європейська Солідарність” Ніна Южаніна повідомила, що протягом попередніх місяців отримувала інформацію від військових, що військові частини досі не отримали надходжень 10% військового ПДФО.

За її словами ці гроші кожна військова частина може спрямовувати на своє матеріально-технічне забезпечення.

Южаніна написала, що зробила запит до мінфіну, щоб дізнатися, чи розподілені кошти спецфонду, джерелом яких є 10% ПДФО військових, а також скільки і які військові частини їх вже отримали.

“Ось маю відповідь – про те, що інформація щодо розподілу: “У розрізі військових частин може бути отримана у відповідних головних розпорядників”, – йдеться у дописі.

При цьому, як написала Южаніна, мінфін зазначив, що загальна сума надходжень податку на доходи військовослужбовців до спецфонду держбюджету за січень-березень 2024 року становила 22 734 992,8 тисяч гривень, 10% – відповідно 2 мільярди 273 мільйонів гривень – ніби спрямовано п’ятьом головним розпорядникам:

у січні – 552 млн грн;

у лютому – 846 млн грн;

у березні – 876 млн грн.

Южаніна вважає, що це “напіввідповідь”. Вона висловила кілька зауважень:

по-перше, сам порядок розподілу коштів був затверджений із запізненням, а саме – Постановою КМУ від 23.01.2024 № 69;

по-друге, ВЧ справді не отримували/досі не отримують вкрай необхідні кошти;

по-третє, деякі ВЧ вже проаналізували, як було до прийняття змін і констатують, що після централізованого розподілу військового ПДФО можливостей терміново придбати необхідне (матеріально-технічні речі) стало значно менше.

“І наостанок, Мінфін володіє інформацією про спрямування бюджетних коштів на конкретну ВЧ, бо “натискає кнопку” для їх спрямування (Держказначейство, звісно), але то таке”, – додала народна депутатка.