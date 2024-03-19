Національна рада з електронних ЗМІ (NEPLP) закрила доступ у Латвії до дев’яти сайтів, які розповсюджують російську пропаганду.
Про це повідомляє Delfi з посиланням на Latvijas Vēstnesis.
Заборонено доступ до сайтів mk-pskov.ru, life.ru, www.pnp.ru, news-front.su, russkie.org, ont.by, www.sb.by, council.gov.ru, x-true.info. Відтепер користувачі цих сторінок будуть спрямовуватися на інформаційне повідомлення nelegalssaturs.lv.
На закритих сайтах поширювалися спотворена інформація про війну Росії проти України та ненависницькі висловлювання, що дискредитують Латвію та НАТО.
Зазначається, що контент цих ресурсів створює ризики для різноманітних негативних провокацій. NEPLP також додали, що інформація, яка розпалює ворожнечу та свідомо вводить в оману, не відповідає суспільним інтересам.
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