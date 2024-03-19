Міністр оборони Німеччини, Борис Пісторіус, оголосив про намір надати новий пакет військової допомоги для України перед засіданням Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».

Як пише видання Tagesschau, про це він заявив на пресконференції в рамках контактної групи по Україні в Рамштайні.

Пісторіус наголосив, що Німеччина продовжить підтримувати Україну у протистоянні російській агресії, надаючи додаткові поставки боєприпасів. У найближчому майбутньому планується передача 10 тисяч артилерійських снарядів зі складів Бундесверу.

Крім цього, новий пакет допомоги включатиме 100 одиниць бронетехніки для піхоти та 100 одиниць транспортних засобів.

Щодо далекобійних ракет Taurus, поки що новин немає.