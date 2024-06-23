Торецька міська військово-цивільна адміністрація закликала жителів якнайшвидше евакуюватися у зв’язку з обстрілами з боку окупантів.

Про це йдеться у дописі Торецької міської військово-цивільної адміністрації.

“Місцева влада наголошує на важливості якнайшвидшого виїзду мешканців до безпечніших регіонів України, підкреслюючи, що збереження життя є найважливішим пріоритетом”, — йдеться у повідомленні.

Наголошується, що представникам маломобільних груп населення та людям з інвалідністю допомагатиме у цьому благодійний фонд “Схід SOS”.

“Звертайтеся на гарячу лінію, щоб захистити життя. За останні роки ми допомагали виїжджати з небезпеки великим сім’ям, людям з інвалідністю, особам старшого віку, власникам тварин. Наш пріоритет – порятунок. Вас не покинуть, ми допоможемо самотнім людям з інвалідністю з розміщенням у шелтерах, прихистках і геріатричних центрах”, – наголосив координатор напряму евакуації.

Черговий евакуаційний рейс відбувся сьогодні, 23 червня. Жителів громади відправили до Дніпра.

“Також, рятуючись від війни, люди виїжджають як з прифронтових територій, так і за межі області, використовуючи і власний автомобільний транспорт, і залізницю, — зазначили у МВА Торецька.