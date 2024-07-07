У ніч на 7 липня 2024 року російська армія атакувала територію України двома балістичними ракетами «Іскандер-М» та 13 ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із Курської області РФ.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України у Telegram-каналі.

Зазначається, що в результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних Сил ЗС України збито всі 13 «шахедів» у Кіровоградській, Харківській, Сумській та Полтавській областях.

Додамо, що за даними моніторингового каналу під балістикою цієї ночі перебував Павлоград. Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, внаслідок ракетного удару по Павлограду було пошкоджено чотири приватні будинки. Жертв та поранених не має.