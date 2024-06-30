Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

“Внаслідок ракетного удару в Оболонському районі столиці попередньо пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. За оперативною інформацією сталося загорання балкону на одному з поверхів. Інформація щодо постраждалих уточнюється”, — йдеться у повідомленні.

Наразі всі оперативні служби працюють на місці інциденту.

Своєю чергою, мер Києва Віталій Кличко зазначив, що уламки впали на житловий будинок в Оболонському районі. Це призвело до загоряння на 8 та 9 поверхах.

Станом на 19:55 звернень від потерпілих з будинку на Оболоні, куди влучили уламки, не було, але медики чергують на місці.