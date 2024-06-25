У ніч на вівторок, 25 червня, у Росії заявили про масовану атаку БпЛА на Бєлгород і Бєлгородський район.

Про це повідомляє Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков та місцеві Telegram-канали.

Як зазначається, безпілотники атакували місто, внаслідок чого, нібито є влучання по будинку, магазину та автомобілям. Повідомляють про постраждалих.

“Місто Бєлгород і Бєлгородський район зазнали масованої атаки БПЛА. За попередньою інформацією, постраждав один мирний житель. Жінку із закритою черепно-мозковою травмою і переломом правої руки бригада швидкої доправляє в міську лікарню №2 Бєлгорода”, — зазначив голова області.

Як зазначається, у Бєлгороді вибито вікна в 4 квартирах 4 багатоквартирних будинків. В одному приватному будинку пошкоджено покрівлю та фасад. Також пошкоджено фасади 2 комерційних об’єктів, посічено 4 автомобілі та пошкоджено лінію газопостачання.

“У Бєлгородському районі в селищі Північний у 3 квартирах багатоквартирного будинку вибито вікна”, — йдеться у повідомленні.

Водночас, місцеві канали пишуть про обстріл Шебекіно Білгородської області. Повідомляється, що після обстрілу горить житловий будинок. Також дим піднявся у селищі Розумне.