Водіїв в Україні штрафуватимуть на 17 000 грн за невиконання законних вимог співробітників Військової поліції, яка буде створена для забезпечення правопорядку і дисципліни у ЗСУ та інших військових формуваннях.

Законопроєкт також передбачає нові санкції за ненадання інформації або невиконання вимог та несе за собою арешт строком до 10 діб.

Відповідні штрафи передбачає схвалений 19 червня в першому читанні Верховною Радою законопроєкт №6570-д. Даний проєкт йде вкупі з основним законопроєктом №6569-д про Військову поліцію, який теж схвалений 19 червня за основу.

Згідно із законопроєктом, військові поліцейські матимуть широкі повноваження. Зокрема:

перевірка документів у водіїв;

зупинка автомобілів та проведення їх поверхневого огляду;

обмеження або заборона руху транспорту та пішоходів у випадках затримання осіб, підозрюваних у скоєнні злочину, або за обставин, що загрожують життю та здоров’ю людей.

Також військові поліцейські повинні зупиняти армійські транспортні засоби, якщо їхні водії порушують правила дорожнього руху. А також, якщо є ознаки технічної несправності, або транспортний засіб використовується не за призначенням або з протиправною метою.