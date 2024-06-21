Законопроєкт також передбачає нові санкції за ненадання інформації або невиконання вимог та несе за собою арешт строком до 10 діб.
Відповідні штрафи передбачає схвалений 19 червня в першому читанні Верховною Радою законопроєкт №6570-д. Даний проєкт йде вкупі з основним законопроєктом №6569-д про Військову поліцію, який теж схвалений 19 червня за основу.
Згідно із законопроєктом, військові поліцейські матимуть широкі повноваження. Зокрема:
- перевірка документів у водіїв;
- зупинка автомобілів та проведення їх поверхневого огляду;
- обмеження або заборона руху транспорту та пішоходів у випадках затримання осіб, підозрюваних у скоєнні злочину, або за обставин, що загрожують життю та здоров’ю людей.
Також військові поліцейські повинні зупиняти армійські транспортні засоби, якщо їхні водії порушують правила дорожнього руху. А також, якщо є ознаки технічної несправності, або транспортний засіб використовується не за призначенням або з протиправною метою.
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