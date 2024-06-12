Про це повідомляє Arab News із посиланням на Saudi Press Agency.
Зазначається, що Зеленський вже перебуває у Джидді на заході країни.
Раніше повідомлялось, що Зеленський хоче заручитися підтримкою Саудівської Аравії напередодні запланованого Глобального саміту миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня.
Водночас 2 червня стало відомо, що Саудівська Аравія не планує брати участь в організованому Україною Глобальному саміті миру.
Швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung раніше писала, що президент США Джо Байден, який планує взяти участь у саміті G7 в Італії 13-15 червня, може бути присутнім на Глобальному саміті миру.
- Президент України прибув до Німеччини
- Президент прибув із візитом до Катару
- Зеленський обговорив із президентом Філіппін двосторонню співпрацю