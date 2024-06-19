Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

За його словами, документ підтримали 247 парламентарів.

Згідно з законопроєктом, військова поліція призначена для правопорядку та військової дисципліни в міністерстві оборони, Збройних Силах України та Державній спеціальній службі транспорту.

Її діяльність спрямовується та координується урядом через міністерство оборони.

На період дії воєнного стану керівництво та координацію військової поліції здійснює Головнокомандувач ЗСУ.

Раніше нардепи зняли з розгляду законопроєкт про створення військової поліції замість Військової служби правопорядку. Депутати правоохоронного комітету Ради визнали, що вчергове була програна медійна комунікація: в інформаційному просторі ширилися маніпулятивні, за словами парламентарів, меседжі про наділення повноваженнями хапати цивільних ухилянтів, доставляти їх до ТЦК СП, потрапляти в житло та зупиняти авто.