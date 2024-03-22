Використання прибутку, отриманого від заморожених активів російського центробанку, є виправданим згідно з міжнародним правом.

Кореспондент Укрінформу передає, що про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, коментуючи засідання Європейської ради в Брюсселі 22 березня.

Використання прибутків (від заморожених активів російського Центробанку. – Ред.) і спрямування їх в напрямку військової допомоги – це величезний крок уперед. Це повністю захищена законом процедура. Ми чітко дотримуємося міжнародного права та інших законів, які треба взяти до уваги”, — зазначив канцлер.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив переконання, що використання заморожених російських активів для військової допомоги буде сильним сигналом підтримки з боку Європейського союзу.

Він наголосив, що ця дія повністю відповідає законодавству і міжнародним нормам, і немає потреби в створенні нових методів використання цих коштів.

За словами канцлера, ЄС планує безпосередньо направити ці кошти на закупівлю амуніції та зброї для України, що стане важливим виявом підтримки з боку союзу.