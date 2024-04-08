Про це пише Financial Times.

Європа стикається з проблемою поставок бавовняного лінту, який є головним компонентом для виробництва нітроцелюлози, що застосовується у вибухових матеріалах, зокрема артилерійських снарядах. За словами виконавчого директора концерну Rheinmetall, Арміна Паппергера, понад 70% цього лінту Європа імпортує з Китаю. Існує ризик тимчасової затримки поставок з Китаю з геополітичних причин, що призводить до зростання запасів у виробників.

На Китай припадає майже половина світових поставок бавовняного лінту, а його найбільшими імпортерами є Німеччина, Швеція та Бельгія. У зв’язку з цим Євросоюз планує збільшити виробництво 155-мм снарядів за стандартом НАТО до 1,4 мільйона на рік, але це ускладнюється нестачею нітроцелюлози. Виробники вибухових матеріалів в Європі вважають, що наростити виробництво буде складно, перебуваючи в залежності від китайських джерел постачання.

Німеччина та інші європейські країни намагаються розширити диверсифікацію поставок критично важливих матеріалів з Китаю, аби зменшити ризик затримок. Тим часом РФ збільшує імпорт нітроцелюлози з Китаю. Закупівлі з КНР зросли з $3,4 мільйона у 2022 році до $7,18 мільйона за перші 10 місяців 2023 року.

Європейські виробники уже активно шукають альтернативні шляхи поставок, а німецький концерн Rheinmetall, чия дочірня компанія Nitrochemie виробляє нітроцелюлозу, планує розширити виробництво і створити підрозділ з виробництва на базі нового заводу