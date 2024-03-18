Про це йдеться на сторінці гурту в Facebook.
“Ми щойно закінчили запис кліпу на “A Fool’s Parade” в Україні! Ми надзвичайно вдячні за цей досвід, теплий прийом і всіх людей, які зіграли у цьому свою роль. Ви всі дивовижні й надихаєте нас“, – написали музиканти.
Також Within Temptation додали, що ця поїздка для них є досвідом, який вони ніколи не забудуть.
5-го квітня Within Temptation випустять пісню “A Fool’s Parade”, записану спільно з українським музикантом Yarmak.
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