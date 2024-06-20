Сполучені Штати та їхні союзники вважають, що Україна не робить достатньо для боротьби з корупцією, тоді як українські посадовці заперечують ці звинувачення.

Про це повідомляє The Washington Post.

Згідно з виданням, українські чиновники стверджують, що вони борються з корупцією з такою ж енергією, як їхні війська протистоять російським окупантам на фронті. Однак США і їхні партнери вважають, що цього все ще недостатньо.

Це питання створює дедалі більшу напругу між Києвом і його найбільшими прихильниками, що ставить під загрозу додаткову економічну та військову допомогу, йдеться у статті.

Видання зазначає, що майже щомісяця в Україні виникають нові справи щодо корупції, що супроводжуються гучними арештами і звільненнями. Українська сторона вважає це доказом успішної боротьби з хабарництвом, хоча всі обвинувачені заперечують свою провину, і їхні справи ще не розглянуті в суді.

Члени Конгресу США від Республіканської партії наголошують, що корупція є однією з причин затримки пакета допомоги на суму 61 мільярд доларів, незважаючи на відсутність прямих звинувачень у нецільовому використанні американських грошей чи зброї.

За словами джерел The Washington Post, зустріч між президентом Володимиром Зеленським і держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Києві була напруженою, оскільки Зеленський був розчарований акцентом Блінкена на корупції.

Українські посадовці скаржаться, що західні союзники часто використовують стереотип про корупцію в Україні як привід для затримки допомоги.