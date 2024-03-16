Машини з номерами РФ з 16 березня не можуть перебувати на території Фінляндії

Автомобілі на території Фінляндії, котрі зареєстровані в Росії, повинні бути вивезені не пізніше 15 березня 2024 року. Єдина можливість попасти росіянам в сусідню країну – це мати спеціальний дозвіл.

Про це повідомляє фінська митниця.

Машини не будуть конфісковані. При їхньому виявленні вони будуть затримані митними органами. Власнику машини необхідно буде сплатити мито та відповідний податок. Після цього автомобіль має бути вивезений за межі Євросоюзу.

Окрім Фінляндії, в’їзд авто з номерами РФ вже заборонили всі країни Балтії, Польща, Норвегія та Болгарія.