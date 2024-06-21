Генеральний прокурор Андрій Костін усунув свого заступника Дмитра Вербицького від виконання обов’язків через журналістське розслідування про його майно.

Про це йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Костін своїм наказом тимчасово поклав обов’язки Вербицького на інших заступників генпрокурора, сказано у заяві.

7 травня проєкт розслідувань “Схеми” повідомив, що Вербицький мешкає в елітному київському котеджному містечку Коник, де його племінник купив будинок за понад 2 мільйони гривень за дорученням від одеського бізнесмена. Ця ціна є в шість разів нижчою за ринкову.

11 червня журналісти повідомили, що дівчина Вербицького Христина Ільницька стала власницею маєтку за 48 мільйонів гривень у Києві та Porsche за 100 тисяч доларів. У травні цього року вона придбала будинок в елітному містечку Коник. За нього вона заплатила у 24 рази менше.

Пізніше Ільницька назвала “неправдивою” інформацію у розслідуванні “Схем”, зазначивши, що все майно купила власним коштом.

Генпрокурор Андрій Костін стверджував, що відсторонення заступника до завершення службового розслідування та перевірки НАЗК не передбачено законом.