У фінальному матчі відбіркового плей-оф національна команда в польському Вроцлаві перемогла Ісландію — 2:1. На це також відреагував і президент України, Володимир Зеленський.

Про це голова держави написав у Facebook.

Україна зберігала шанси на пряму кваліфікацію з основної частини відбору. Проте у вирішальному матчі групової стадії команда Сергія Реброва зіграла внічию з Італією (0:0) та залишилася третьою в групі.

У плей-оф “синьо-жовті” стартували з вольової перемоги над Боснією та Герцеговиною (2:1) завдяки голам Романа Яремчука і Артема Довбика. Ісландці в іншому півфіналі завдали розгромної поразки збірній Ізраїлю — 4:1.

Це четвертий поспіль вихід України на Євро, у 2021 році національна команда дійшла до чвертьфіналу.