Про це голова держави написав у Facebook.
Україна зберігала шанси на пряму кваліфікацію з основної частини відбору. Проте у вирішальному матчі групової стадії команда Сергія Реброва зіграла внічию з Італією (0:0) та залишилася третьою в групі.
У плей-оф “синьо-жовті” стартували з вольової перемоги над Боснією та Герцеговиною (2:1) завдяки голам Романа Яремчука і Артема Довбика. Ісландці в іншому півфіналі завдали розгромної поразки збірній Ізраїлю — 4:1.
Це четвертий поспіль вихід України на Євро, у 2021 році національна команда дійшла до чвертьфіналу.
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