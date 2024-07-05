Про це повідомив президент України.
За словами Зеленського, він привітав Стармер з перемогою на виборах і побажав успішно реалізувати очікування, які британський народ пов’язує з новим урядом.
Своєю чергою Стармер запевнив, що підтримка України з боку Великої Британії залишатиметься незмінно принциповою.
“Ми скоординували позиції перед самітом НАТО у Вашингтоні й іншими міжнародними заходами та обговорили продовження двосторонньої співпраці, зокрема підготовку безпрецедентної 100-річної угоди між Україною та Великою Британією”, — написав Зеленський.
- Новим прем’єр-міністром Великої Британії офіційно став Стармер
- Лейбористи в Британії виграли вибори, прем’єр визнав поразку
- У Британії висловили «серйозне занепокоєння» ймовірним втручанням Росії у вибори