Про це йдеться у вечірньому зверненні глави держави.

“Працюємо над новою стратегією для нашої держави на морі – Українською морською стратегією. Незабаром ця стратегія буде затверджена на РНБО – зараз триває фіналізація її пунктів. Чітко розуміємо, що війна змінила розставлення сил у всьому нашому Чорноморському регіоні, і російський флот у цій акваторії більше ніколи не домінуватиме. Ми закріплюємо наші інтереси, враховуємо нові технологічні можливості України та нові наші відносини з партнерами”, – сказав український лідер.

Він висловив впевненість, що Україна тепер завжди буде такою державою, яка здатна захищати власні інтереси на морі, транспортні артерії та інтереси наших союзників і партнерів.

Також Зеленський подякував усім українцям, які це забезпечують: ВМС України, всі залучені оборонні та безпекові структури та оборонна промисловість – державні та приватні компанії, які працюють заради української сили.