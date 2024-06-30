Президент України Володимир Зеленський впевнений, що російський диктатор Путін хотів би максимально окупувати Харківську область, включно з Харковом. А загалом тактика кремлівського диктатора є цілком зрозумілою – це несумісність з життям України.

Про це він сказав в інтерв’ю Труді Рубін, колумністці американського видання The Philadelphia Inquirer.

Глава держави зазначив, що йому цілком зрозуміла тактика ведення війни Росії – це загарбання українських територій по максимуму.

“В цілому, я вам так скажу, як би це не звучало, але тактика ведення війни Росії дуже зрозуміла. Будь-який крок вперед на нашу територію, будь-яка окупація, навіть село, навіть якщо там не залишилося живого місця, – для них це позитив і вікно можливостей. Для чого? Для них важливо максимально відібрати собі від цієї війни. Це можна робити лише на успішній хвилі, тому для цього їм потрібна окупація чогось, а потім сказати: “Ми готові”, – сказав Зеленський.

Також президент пояснив, що перемога Росії у голові Путіна означає несумісність з життям України. Таким чином, захоплюючи все нові й нові території очільник Кремля буде “вимивати” українську незалежність. Як зауважив Зеленський, до таких сценаріїв Росія вже вдавалася на Кавказі, в Чечні й Грузії, а також практикує в Білорусі, “вимиваючи” народну ідентичність.

“Його (Путіна – ред.) перемога – вона абсолютно зрозуміла. Це вимивання ідентичності будь-якого народу. Він вже все це зробив з Кавказом і зараз робить з Грузією. Завжди одна й та сама схема: закріпитися, взяти якусь територію під окупацію війною або політично, потім зміна влади, законодавства, вимивання незалежності, приєднання через формат того чи іншого союзу до Росії. І все це розчиняється у російському багні”, – пояснив Зеленський.

Додамо, що під час інтерв’ю глава держави визнав, що Росія втрачає 6 військових загиблими на одного українця.