Президент України Володимир Зеленський вважає, що мобілізація в Україні "йде за планом" та відкинув ідею провести лотерею, яку використовували в США для мобілізації на війну.

Про це він сказав в інтерв’ю Труді Рубін, колумністці американського видання The Philadelphia Inquirer.

Глава держави зауважив, що запит на мобілізацію українців на військову службу сформувало керівництво Збройних сил України, і зараз вона триває за планом.

«Тактичні дії, скільки потрібно на фронті людей – потрібно, щоб це завжди формулювало військове керівництво. Воно сформулювало цифри, я їх бачив, і сьогодні вони йдуть за цим планом», – сказав президент.

Також український лідер згадав, що в США проводили лотереї для визначення людей, яких відправляли на фронт. На думку Зеленського, в Україні такий спосіб не був би справедливим, насамперед щодо тих, хто уже на передовій.

«І не дуже справедливо, якщо чесно, для всіх. І все ж таки, коли ця лотерейна історія була в Сполучених Штатах, але це була війна не на території США й не за існування країни. Це не екзистенційний виклик, це інші речі. Україна бореться за виживання», – наголосив президент.