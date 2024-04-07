Президент зазначає, що ситуація в Харкові дуже жорстка через постійний російський терор та фактично щоденні удари авіабомбами.

Про це Володимир Зеленський зазначає у вечірньому відеозверненні.

“Ситуація в місті – дуже жорстка, постійний російський терор. Світ має почути біль, якого росіяни завдають Харкову, Куп’янську, містам Донеччини, Запоріжжю, Сумщині та іншим громадам. Є системи ППО у світі, які можуть допомогти. Потрібна лише політична воля, щоб ці системи були передані Україні“, — сказав він.

Також президент сьогодні заявив, що Україна готує «дуже конкретну і справедливу» відповідь на удари по Харкову і східних регіонах.

Президент наголосив, що засобів протиповітряної оборони в Україні не вистачає, й це може призвести до того, що ними користуватимуться вже не українці, а військові НАТО, захищаючи свій східний фланг.

“Я дякую тим країнам, які вже допомогли. І бути активними у виконанні цього завдання – це персональна відповідальність наших дипломатів, які працюють за напрямками та країнами, де є необхідні системи. Зараз Patriot місце саме в Україні, щоб згодом не довелось їх застосовувати щонайменше по всьому східному флангу НАТО“, – підкреслив Зеленський.