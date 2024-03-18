Президент зустрівся із членом Сенату Конгресу США Ліндсі Гремом, наголосив на критичній важливості систем ППО та ракет до них.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Нагадуємо, сьогодні, 18 березня, до України приїхав з черговим візитом сенатор від Республіканської партії США, Ліндсі Грем.

За словами Зеленського він також поінформував Ліндсі Грема про ситуацію на передовій та першочергові потреби Збройних сил України.

Зокрема президент наголосив на критичній важливості подальшого надання партнерами військово-технічної допомоги: систем ППО та ракет до них.

Член Сенату Конгресу США не вперше в столиці, попередній його візит відбувся торік у серпні.