Письменник, громадський діяч та співак Сергій Жадан виступить разом з гуртом "Жадан і Собаки" 14 липня на ATLAS UNITED 2024 попри те, що став до лав 13-ї бригади Нацгвардії "Хартія".

Про це відомо з афіші музичного фестивалю та оголошення у соціальних мережах.

“Оспівувачі мальв на маминому ґанку, харківських районів та столичної Троєщини. Вони знають все про український рок-н-рол, бо творять його самі. Музика гурту “Жадан і Собаки” — це про країну, дітей, які ростуть під час війни, вокзали, що пахнуть смертю і корицею, а також про любов, яка тримає нас усіх”, — сказано у повідомленні на сторінці atlasweekend в Instagram.

Там нагадали, що 14 липня артист виступатиме на фестивалі.

При цьому тиждень тому артист повідомив про вступ до армії. Разом з ним до “Хартії” вступив інший учасник гурту “Жадан і собаки” Євген Турчинов.