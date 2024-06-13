Про це відомо з афіші музичного фестивалю та оголошення у соціальних мережах.
“Оспівувачі мальв на маминому ґанку, харківських районів та столичної Троєщини. Вони знають все про український рок-н-рол, бо творять його самі. Музика гурту “Жадан і Собаки” — це про країну, дітей, які ростуть під час війни, вокзали, що пахнуть смертю і корицею, а також про любов, яка тримає нас усіх”, — сказано у повідомленні на сторінці atlasweekend в Instagram.
Там нагадали, що 14 липня артист виступатиме на фестивалі.
При цьому тиждень тому артист повідомив про вступ до армії. Разом з ним до “Хартії” вступив інший учасник гурту “Жадан і собаки” Євген Турчинов.
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