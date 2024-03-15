Віктора Брагінського відсторонять від обов’язків директора метрополітену після скандального розслідування, проте зараз він перебуває на лікарняному.

Фракція “Слуга Народу” у Київраді вимагає негайних адміністративних рішень і подасть заяву до Національної поліції щодо перевірки згаданих фактів з журналістського розслідування.

В той же час у соціальних мережах поширюється інформація про те, що керівник Київського метрополітену, Віктор Брагінський, перебуває на лікарняному від сьогоднішнього дня.

Про це написала депутатка Київради Євгенія Кулеба.

Згадаємо, мер Києва, Віталій Кличко, висловив готовність відсторонити Брагінського через розслідування Bihus.info, де виявили незадеклароване майно посадовця на суму 52 млн грн.