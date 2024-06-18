Італія може включити далекобійні ракети Storm Shadow в черговий пакет військової допомоги для України.

Про це повідомляє італійська газета Fatto Quotidiano.

Зазначається, що дев’ятий пакет озброєнь для України, який міністр оборони Гвідо Крозетто представить парламенту до кінця місяця, міститиме не лише систему ППО Samp-T, а й партію ракет великої дальності Storm Shadow, здатних потенційно потрапити на російську землю.

Ракети Storm Shadow — це далекобійні авіаційні крилаті ракети класу “повітря-земля”, розроблені спільними зусиллями Франції та Великобританії. Французькі аналоги звуться Scalp. Мають дальність понад 560 кілометрів, що дозволяє їм вражати цілі далеко поза ворожою ППО.

Оснащені сучасною системою TERCOM (Terrain Contour Matching) та GPS-навігацією, що забезпечує високу точність ураження. Мала радіолокаційна видимість ускладнює їх виявлення ворожими радарами. Ракети можуть бути запрограмовані на атаку різних цілей, включаючи бункери, системи ППО та мости.