У вечері 29 березня у Харківській, Донецькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях України були застосовані аварійні та погодинні відключення світла.

Про це повідомили в Telegram-каналі Міністерства енергетики.

Зазначається, що планові відключення поки діють на Харківщині та у Дніпропетровській області.

Причинами таких заходів стали кілька факторів:

По-перше, це мережеві обмеження на магістральних лініях оператора системи передачі, через які стало неможливим передати необхідний обсяг електроенергії споживачам енергодефіцитних регіонів з “профіцитних” областей.

По-друге, відключення стали наслідком недостатньої локальної генерації електроенергії через російські обстріли.

По-третє, споживання у вечірні пікові години зростає.

Нагадаємо, що 29 березня сили РФ атакували в області ряд об’єктів критичної інфраструктури.