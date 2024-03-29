Про це повідомили в Telegram-каналі Міністерства енергетики.
Зазначається, що планові відключення поки діють на Харківщині та у Дніпропетровській області.
Причинами таких заходів стали кілька факторів:
По-перше, це мережеві обмеження на магістральних лініях оператора системи передачі, через які стало неможливим передати необхідний обсяг електроенергії споживачам енергодефіцитних регіонів з “профіцитних” областей.
По-друге, відключення стали наслідком недостатньої локальної генерації електроенергії через російські обстріли.
По-третє, споживання у вечірні пікові години зростає.
Нагадаємо, що 29 березня сили РФ атакували в області ряд об’єктів критичної інфраструктури.
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