Українські Збройні Сили вже невдовзі зможуть використовувати дрони з далекобійністю до 2000 кілометрів та навіть більше.

Нещодавно українські дрони атакували цілі в Росії на відстані 1300 кілометрів від лінії фронту.

Про це пише BILD.

За інформацією західних ЗМІ, Збройні Сили України вже невдовзі зможуть використовувати БпЛА з далекобійністю до 2000 кілометрів та навіть більше.

Українські військові можуть атакувати Урал та Заполяр’я

Варто відзначити, що нещодавно ЗСУ здійснили атаку на військові об’єкти в Татарстані, які знаходилися на відстані 1300 кілометрів від лінії фронту.

Один із дронів, яким атакували, був український UJ-22, який, за попередніми даними, мав дальність польоту 800 кілометрів, але нова модифікація, ймовірно, здатна пролетіти значно далі завдяки додатковим паливним бакам.

Згідно з джерелами видання, до кінця поточного року українські воїни отримають до 10 видів дронів з далекобійністю до 2500 кілометрів, а також безпілотник “Сокіл-3000” від київського КБ “Промінь”, який може пролетіти до 3300 кілометрів.

За розрахунками журналістів, ці нові українські дрони зможуть атакувати об’єкти в Мурманській області, де знаходиться близько 80 військових баз, включаючи аеродром Оленья, звідки вилітають стратегічні бомбардувальники Росії, якими завдають масованих обстрілів по Україні.