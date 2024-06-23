Українські військові отримають першу партію боєприпасів у рамках чеської ініціативи до кінця червня, згідно з планом. Водночас невідомо, чи отримали вже ЗСУ амуніцію, придбану в рамках цієї ініціативи, оскільки це залежить від домовленостей з партнерами.

Про це сказала міністерка оборони Чеської Республіки Яна Чернохова в ефірі телеканалу CNN Prima NEWS.

«Можу сказати, що перша партія дійсно буде доставлена або доставляється, щоб бути там (в Україні) до кінця червня, як ми й обіцяли», – сказала посадовиця.

Водночас очільниця Міноборони визнала, що деяка частина боєприпасів може буде не дуже якісною, але перед відправкою в Україну вони будуть оглядатися чеськими фахівцями та за необхідності відремонтовані.

На запитання журналістів, чи отримали вже ЗСУ амуніцію, придбану в рамках чеської ініціативи, Чернохова сказала, що не може оприлюднювати таку інформацію відповідно до домовленостей з партнерами.

Також вона пояснила непрозорість комунікації щодо закупівель тим, що Росія може спробувати викупити цю амуніцію в країнах, “які не хочуть ставати на бік жодної зі сторін”, аби завадити викупити її союзниками України. Окрім того, за її словами, не треба забувати про загрозу атак на склади боєприпасів, які РФ може вчинити, аби зірвати постачання.