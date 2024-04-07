Світові ціни на какао-боби б’ють рекорди. І зниження найближчим часом не буде.

Від початку року сировина для шоколаду стрибнула вгору більш як вдвічі. Раніше ціна становила $4 500, нині ж — понад $9 000 за тонну. Подекуди ціна перевалила і за $10 000. Ще у лютому минулого року тонну какао-бобів ще можна було купити за $2 600.

Усе через гострий дефіцит какао в Західній Африці, зокрема в Гані та Кот-д’Івуарі. Саме там збирають більш як половину світового врожаю. Кондитерська індустрія на порозі неприємних змін. Bloomberg пише, що ситуація ймовірно призведе до того, що шоколад здорожчає, а плитки поменшають у розмірі. І навіть коли криза з какао-бобами мине, ціни для споживачів залишатимуться високими не один рік.

Українські виробники вже зменшили розмір стандартної плитки шоколаду – зі ста грамів до вісімдесяти. Про це розповіла оглядачка аграрного та харчового ринку Лариса Гук у коментарі «Oboz.Ua». Серед причин такого кроку не лише здорожчання сировини, а й блокада на кордоні з Польщею. Аналітики харчового ринку твердять — уже влітку ціни на шоколадки можуть значно зрости.

Що буде з українським шоколадом?

Чотири українські кондитерські компанії постійно потрапляють у топ-100 світу, експортують та займають близько 94% внутрішнього ринку. Йдеться про «Міленіум», «АВК», «Конті» та «Roshen».

Щоб дізнатися про майбутнє українського ринку шоколаду, редакція «Межі» взяла коментар у президента асоціації «Укркондитпром» Олександра Балдинюка.

«Шоколад вже здорожчав. І ще ростиме у ціні. Підвищення залежатиме від попиту», — Олександр Балдинюк, президент асоціації «Укркондитпром».

Українські торгівельні компанії вже заявили про підвищення цін. У мережі VARUS з лютого 2024 року ціни на какао та шоколад зросли на понад 10%. За даними пресслужби компанії АТБ, протягом першого кварталу року плитка здорожчала на 17-24% залежно від частки вмісту какао. Роз’яснення: чим “чорніший” шоколад, тим вища ціна.

Олександр Балдинюк прогнозує, оптимальний прогноз — здорожчання шоколаду на 50-60%. Може бути й більше. Однак, пропорційно до збільшення ціни на какао-боби — вартість шоколаду не підіймається.

«Боби — це один з інгредієнтів. Їх відсоток у кожному виробі різний. Наприклад, шоколадна цукерка. Там вміст сировини може бути лише у корпусі, а начинка — фруктова або горіхова. Окрім цього, є інші витрати: на електроенергію, оплату праці. А от щодо какао — то воно буде зростати у ціні аналогічно какао-бобам. Підійметься вартість какао тертого, какао-масла, какао-порошку», — ділиться Олександр Балдинюк, президент асоціації «Укркондитпром»

Хто відмовиться від шоколаду?

Українці — любителі солодкого. Середньостатистичний житель нашої країни споживає до 15 кг кондитерських виробів в рік. Чи зміниться ситуація після здорожчання?

«У преміального шоколаду буде нижче падіння попиту. Люди, що звикли вживати цей сегмент не відчують зростання ціни, бо це невелика частинка їхнього кошторису. Щодо бюджетного шоколаду — там реакція буде гостріша», — твердить Олександр Балдинюк.

Насправді ж, шоколадом вважається лише той продукт, у якому вміст какао-бобів не менше 35%. Тому збільшення так званого шоколадного продукту на ринку — не виключено.

«Тенденція переходу на снеки — це сучасний тренд. Снек — це батончик, вміст шоколаду у якому менше ніж 35%. Люди біжать на роботу: випили каву, з’їли снек. І це тенденція не лише українська, а й світова. Чи підштовхне здорожчання какао-продукту до збільшення снеків на ринку? Можливо. Але тенденція була і до здорожчання», — Олександр Балдинюк, президент асоціації «Укркондитпром».