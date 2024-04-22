Максим Шкіль вчора розповів про свій скандал за столик у ресторані Гудвайн з представником поліції: розбираємося, хто такий бізнесмен.

Вчора мережу сколихнув скандал між бізнесменом Максимом Шкілем та працівником департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Віталієм Манасяном. Підприємець прийшов у столичний ресторан, аби поснідати, де посварився з правоохоронцем, так як Манасян забрав його резерв, лаявся з відвідувачами та погрожував. Після чого працівника поліції було звільнено.

Редакція вирішила дізнатися: хто такий Максим Шкіль?

Шкіль – засновник і CEO холдингу MS Capital, куди входять пʼять великих компаній: “Бехівський гранітний карʼєр”, “Перша логістична компанія”, “Ауді Центр Одеса”, “Прилуцька Аграрна Компанія” і “Автострада”. Свої статки в інтерв’ю “Бабелю” бізнесмен оцінював у близько $400 млн.

Компанія “Автострада” ремонтує столичний метрополітен на ділянці від “Деміївської” до станції “Теремки”. Через руйнування тунелю виникла нагальна потреба почати роботи максимально швидко. Тому угоду вклали без конкурсу лише опублікувавши договір у Prozorro. Нині ж терміни затягуються. Якщо спочатку йшла мова про пів року ремонтних робіт, то тепер дедлайн – осінь 2024.

Maybach на ЗСУ

Бізнесмен став відомий завдяки своєму Mercedes Maybach. Нещодавно він разом із журналістом “Української Правди” Михайлом Ткачем виставили авто на аукціон і зібрали 30 млн грн на потреби ЗСУ. Шкіль придбав Mercedes-Maybach до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, але після 24 лютого вирішив не використовувати авто з морально-етичних міркувань і запропонував його для благодійного розіграшу. Зібрані кошти будуть спрямовані на закупівлю 50 засобів РЕБ.

“Регіональне” минуле

Судячи з відкритих даних в мережі був помічником екснардепа-регіонала Миколи Дем’янка. У 2000-их Дем’янко працював завгоспом Донецької обласної адміністрації, коли її очолював Віктор Янукович.

Видання “Стіна” пише, що після падіння режиму Януковича та краху “Партії регіонів” Шкіль утримався на плаву за допомогою свого кума, колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна. Фірма бізнесмена – ТОВ “Перша логістична компанія” – була за часів Омеляна одним із топових підрядників “Укрзалізниці”, постійно виграючи тендери на транспортування залізницею від державних організацій.

Після перемоги у президентських виборах Володимира Зеленського Максим Шкіль активно співпрацював з Андрієм Богданом і завдяки цьому потрапив до підрядників “Великого будівництва”. Після приходу до ОП Олега Татарова та Єрмака все продовжувалося, попри те, що роботи його компанії “Автострада” – найдорожчі з усіх підрядників.

“Велике будівництво”

У статті «Главкома» «Велике будівництво» під час великої війни. Хто заробляє найбільше» йдеться, що компанія Шкіля чи не єдина, якій під час війни вдалося єдиним платежем отримати більше мільярда гривень з бюджету.

Загалом, понад 4 млрд грн у 2022 році на будівництво та відновлення мостів отримала «Автострада», та сама, яка належить бізнесмену Максиму Шкілю та входить в холдинг MS Capital.