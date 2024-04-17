Засновник і CEO холдингу MS Capital Максим Шкіль, куди входить компанія Autostrada, оприлюднив суму боргу держави за виконані роботи з відновлення пошкоджених об'єктів інфраструктури. Мова йде про 12 млрд гривень.

За словами Шкіля, компанія Autostrada є одним із лідерів інфраструктурного будівництва України, своєчасно обслуговує кредити, сплачує податки, виплачує заробітну плату майже 6000 працівникам та утримує всі виробничі бази. Натомість мінфін на чолі з міністром Сергієм Марченко не проводить своєчасного фінансування програм відновлення водопостачання та енергетики.

“По всім обʼєктам інфраструктури підрядники роками просять заплатити кошти. Питання тільки накопичуються і не вирішуються! Загальний борг перед Autostrada 12 млрд грн!”, — йдеться у повідомленні.

Бізнесмен зауважує, що “всі ці відсотки по кредитах — це прямі збитки для компанії, які виникли внаслідок невчасного розрахунку через бездіяльність посадових осіб міністерства фінансів”.

“Якщо б кошти були сплачені вчасно, кредити були б погашені й відповідно не було б нарахованих відсотків. Саме так сьогодні працює все інфраструктурне будівництво! Бізнес платить податки вчасно, акциз з палива платиться вчасно, а фінансування програм відновлення триває роками!”, — наголошує Шкіль.

Він стверджує, що наразі підрядні організації взяли на себе практично повну функцію замовників, а саме: розв’язання питань з землею, отримання погоджень, взаємодія і надання пояснень перевіряючим органам.

“Від держави потрібно одне — заплатити кошти! Навіщо укладати контракти, які не можете вчасно профінансувати! Думаю відповідь проста — через некомпетентність!”, — написав Шкіль.