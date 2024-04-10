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Ворог атакував селище Липці. Пошкоджені приміщення аптеки та крамниці, поранена 34-річна жінка. З-під завалів рятувальники визволили 16-річного юнака. 14-річна дівчина та ще дві жінки отримали смертельні поранення.
“Відомо, що крім 14-річної дівчинки також загинули жінки 43 та 59 років”, повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.
Також росіяни атакували Вовчанськ – з безпілотника скинули вибухівку на автобус. 54-річний чоловік отримав поранення.
Пізніше Вовчанськ знову опинився під ударом авіабомбами: пошкоджені будинки та господарчі споруди. Легкі тілесні ушкодження отримав чоловік, який працює сторожем.
“Це – чергові злочини проти цивільних, чергове вбивство дитини. Знищення крамниць, аптеки, удар по автобусу – тероризм. І за нього ворог відповість”, – йдеться у повідомленні.
Наслідки російської атаки на Липці показали у Міністерстві внутрішніх справ.
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