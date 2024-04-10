“Постраждалих залізничників із пораненнями та травмами шпиталізували. Їхній стан стабільний, їм надається вся необхідна допомога”, – йдеться у повідомленні.
Варто нагадати, що на світанку окупанти атакували Одещину, вдаривши по об’єктах критичної та транспортно-логістичної інфраструктури.
Уночі проти 10 квітня росіяни атакували південь України хвилями ударних дронів — під прицілом була енергетична інфраструктура. Сили ППО знищили 12 дронів на Миколаївщині та 2 — на Одещині.
У Миколаївській області росіяни таки поцілили по об’єкту енергетики. Уламки збитих дронів також спричинили пожежу на рекреаційному об’єкті в прибережній смузі Очаківської громади.
“Уже вдень 10 квітня росіяни знову атакували Одещину ракетами з тимчасово окупованого Криму. Намагаючись знищити промисловий потенціал регіону, окупаційні війська повторно вдарили по транспортно-логістичній інфраструктурі. Інформація про постраждалих не надходила. Масштаби пошкоджень уточнюються”, – йдеться у повідомленні.
- СБУ затримано депутата ОПЗЖ, який був інформатором фсб на Донеччині
- Існує велика ймовірність загибелі екіпажу — Дмитро Плетенчук розказав подробиці падіння гелікоптера Ка-27 у Криму
- ВМС ЗСУ повідомили подробиці знищення військового гелікоптера РФ Ка-27