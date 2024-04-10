Російсько-окупаційні війська на світанку 10 квітня атакували Одещину ракетами та балістикою. Під час обстрілів постраждали двоє залізничників Одеської залізниці.

“Постраждалих залізничників із пораненнями та травмами шпиталізували. Їхній стан стабільний, їм надається вся необхідна допомога”, – йдеться у повідомленні.

Про це повідомила «Укрзалізниця».

Варто нагадати, що на світанку окупанти атакували Одещину, вдаривши по об’єктах критичної та транспортно-логістичної інфраструктури.

Уночі проти 10 квітня росіяни атакували південь України хвилями ударних дронів — під прицілом була енергетична інфраструктура. Сили ППО знищили 12 дронів на Миколаївщині та 2 — на Одещині.

У Миколаївській області росіяни таки поцілили по об’єкту енергетики. Уламки збитих дронів також спричинили пожежу на рекреаційному об’єкті в прибережній смузі Очаківської громади.

“Уже вдень 10 квітня росіяни знову атакували Одещину ракетами з тимчасово окупованого Криму. Намагаючись знищити промисловий потенціал регіону, окупаційні війська повторно вдарили по транспортно-логістичній інфраструктурі. Інформація про постраждалих не надходила. Масштаби пошкоджень уточнюються”, – йдеться у повідомленні.