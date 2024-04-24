Українська Православна Церква не має заборон на відвідування жінками храму в штанах.

Про це йдеться у повідомленні ПЦУ у Facebook.

За словами представників Церкви, головне не в одязі, в якому люди приходять до храму, а в їх бажаннях та духовних потребах. Вони також зауважують, що в інших Православних Церквах світу, крім Московського Патріархату, немає подібних правил щодо одягу в храмі, які б забороняли жінкам в штанах відвідувати церкву.

“Звідки ж взявся цей міф стосовно жінок у брюках? Від фарисейської закваски і неправильного тлумачення (чи незнання) Писання. Найчастіше в контексті такої «заборони» посилаються на рядки зі Старого Завіту: «На жінці не повинно бути чоловічого одягу, і чоловік не повинен вдягатися в жіноче вбрання, бо мерзенний перед Господом Богом твоїм усякий, що робить це» (Втор. 22: 5). Але чи про жіночі брюки йшлося у тих рядках?”, — коментує ПЦУ.

Церква наголошує, що походження міфу про заборону жінкам в штанах у храмі може бути пов’язане з фарисейським тлумаченням Писання. У стародавні часи одяг чоловіків та жінок був схожий, і в Біблії мова йшла про внутрішні незначні відмінності, а не про конкретний одяг.

“Йшлося про заборону чоловікові вдавати з себе жінку, а жінці – чоловіка, відкидаючи Богом встановлену природну відмінність двох статей”, — додали в повідомленні.

Також відомо, що форма одягу не повинна впливати на духовний стан людини. ПЦУ наголошує, що важливою є внутрішня краса та духовні якості, а не зовнішній вигляд.

Отже, Православна Церква України закликає приймати людей з любов’ю та відкритістю, не осуджуючи їх за зовнішність, а привітно зустрічати у храмі, незалежно від того, в якому одязі вони прийшли.