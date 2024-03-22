Католицька церква в особі Папи Римського Франциска має вимагати, аби Росія припинила загарбницьку війну, а не закликати Україну підняти "білий прапор".

Таку реакцію на нещодавну промову Папи висловив Курт Волкер, спеціальний представник уряду США з переговорів у справах України у 2017-19 роках, під час 16-го щорічного Київського безпекового форуму.

Волкер зауважив, що хоча Папа говорив про мирне майбутнє, Росія вчинила кричущі порушення всіх правил справедливої війни.

Волкер вважає, що католицька церква має чітко вимагати від Росії припинення загарбницької війни, а не закликати Україну піднімати “білий прапор”.

“Росія порушила міжнародні правила і норми, правила ведення війни. Можна вибудувати таку загальносвітову думку. Світ має чітко розуміти, що Україна хоче миру, Україна є жертвою агресії, Росія є агресором, і що Україна не має жодних планів захоплювати російську територію. Чіткість дуже важлива”, — підкреслив Волкер.