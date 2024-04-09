Про це інформує Національна поліція України.

“Ще один місцевий чоловік зазнав поранень”, – додають у відомстві.

Є пошкодження близько 10 будівель цивільної інфраструктури. На місці працюють поліцейські та всі відповідні служби.

“Від ворожих влучань пошкоджено цивільні об’єкти, приватні оселі, господарські споруди, автомобілі. Потрощено стелі та дах в будівлях, понівечено стіни та фасади, вилетіло віконне скло”, – йдеться у повідомленні.

На місцях влучань працюють поліцейські, рятувальники та інші профільні служби.