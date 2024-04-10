Про це інформує Служба Безпеки України у своєму Telegram-каналі.
Служба безпеки запобігла спробам нелегального вивезення за межі України високотехнологічного авіаобладнання.
Серед вилученого – устаткування, яке входить до прицільної системи винищувачів.
“Так, у Кропивницькому, затримано місцевого жителя, який планував налагодити міжнародний канал нелегального переправлення за кордон товарів військового призначення. Для «першого разу» ділок намагався продати до країни ЄС комплектуючі до оптико-електронної системи наведення винищувачів МіГ-29”, – йдеться у повідомленні.
Щоб переправити «посилку» за кордон, він хотів оформити її через популярний сервіс поштового зв’язку, вказавши недостовірні дані у митній декларації.
Втім, співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії і затримали на спробі відправки авіаобладнання.
“За наявними даними, клієнтами фігуранта були «перекупи» технологічного устаткування, які хотіли перепродати його за вищу ціну”, – зауважують правоохоронці.
Також, було викрито викрито ще одного ділка на Полтавщині. Підозрюваний хотів реалізувати за кордон запчастини до авіаційної техніки.
“Передусім мова йшла про комплектуючі до ударних гелікоптерів Мі-24 та корабельних гвинтокрилів Ка-27. Щоб знайти клієнтів, зловмисник розміщував рекламні інтернет-оголошення на міжнародних торговельних платформах. Знайшовши іноземного «замовника», фігурант готував для нього поштове відправлення, яке оформив як «цивільне» обладнання”, – йдеться у повідомленні.
Співробітники СБУ вчасно зреагували і затримали ділка під час відправлення «посилки».
При обшуку в його помешканні виявлено додаткове обладнання, яке фігурант готував для відправки за кордон.
“На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує тюремне ув’язнення. 29,6K”, – підсумували у СБУ.
- СБУ затримано депутата ОПЗЖ, який був інформатором фсб на Донеччині
- Швейцарія зобов’язується виділити €5 млрд для підтримки відновлення України
- В. о. ректора Національного авіаційного університету стала депутат Київради Ксенія Семенова