Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван наголосив, що Президент Франції має повне право говорити про відправлення військ в Україну.

Про це він заявив під час вчорашнього брифінгу.

При цьому Саліван ще раз нагадав, що США наразі відправляти американські війська до України не мають наміру. Про що Джо Байден сказав під час нещодавнього послання у Конгресі.

“Президент Байден фактично підтвердив це для американського народу, і ми не відступили від цієї позиції і не відступаємо від неї і сьогодні”, – підкреслив Салліван.

Нагадаємо, що у кінці лютого президент Франції заявив, що не відкидає можливості застосування іноземних військ в Україні.