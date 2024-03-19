Про це він заявив під час вчорашнього брифінгу.

Салліван приїхав до Києва та зустрівся з президентом Зеленським 4 листопада » Слово і Діло

При цьому Саліван ще раз нагадав, що США наразі відправляти американські війська до України не мають наміру. Про що Джо Байден сказав під час нещодавнього послання у Конгресі.

“Президент Байден фактично підтвердив це для американського народу, і ми не відступили від цієї позиції і не відступаємо від неї і сьогодні”, – підкреслив Салліван.

Нагадаємо, що у кінці лютого президент Франції заявив, що не відкидає можливості застосування іноземних військ в Україні.

  • Міжнародна коаліція з повернення українських дітей вже складається з 33 країн
  • У цьому році Україна вийде на максимальне оборонне виробництво за весь час незалежності — Зеленський
  • Дмитро Монатік долучився до акції на підтримку полонених захисників Маріуполя