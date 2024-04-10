Про це Джонсон сказав у середу вранці під час пресконференції в Конгресі.

«Ми з Марджорі зустрінемося сьогодні, і з нетерпінням чекаємо розмови», – зазначив спікер.

При цьому Джонсон назвав Грін «колегою» серед консерваторів та зазначив, що завжди вважав її другом.

«Але іноді ми розходимося в думках щодо стратегії та щодо того, що та коли ми виносимо на розгляд», – зазначив спікер.

Таким чином, зустріч запланована після того, як наприкінці березня Грін внесла до палати клопотання про звільнення Джонсона з посади спікера. Вона пояснила свій крок тим, що спікер сприяв голосуванню пакету законопроєктів з бюджетом-2024, який начебто розходиться з консервативними підходами республіканців. Однак це дозволило уникнути загроз шатдауну для уряду США.

Водночас Грін «поставила на паузу» процес звільнення спікера, заявивши, що наступні кроки Джонсона, в тому числі щодо підтримки України, впливатимуть на її готовність йти далі.

Сам Джонсон у середу заявив, що якби він заблокував у березні бюджетне законодавство, це не принесло би користі для Республіканської партії та посіяло би хаос. За словами спікера, він прагне, аби республіканці залишилися в більшості в Палаті представників після виборів у листопаді нинішнього року.