Рютте згадав, що на початку березня відвідав Харків із президентом Зеленським і побачив руйнівний вплив російського обстрілу на житлові квартали.

Про це повідомив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

“Зрозуміло, що зараз Україні потрібні додаткові ресурси для захисту від варварських авіаударів Росії. З огляду на це, прем’єр-міністр Чеської Республіки Петр Фіала, прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен і я поговорили по телефону про варіанти постачання Україні додаткового обладнання ППО”, – розповів Рютте у своєму Twitter (Х).

Рютте запевнив, що разом з партнерами вони продовжать робити “все від нас залежне” для доставки в Україну додаткових засобів ППО.