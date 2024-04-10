Оперативна інформація станом на 18.00 10.04.2024 щодо російського вторгнення.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загалом, ворог завдав 6 ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 17 атак. На Новопавлівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 14 разів намагався прорвати оборону українських військ.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 зенітно-ракетному комплексу, 1 артилерійській системі та 1 станції РЕБ противника.