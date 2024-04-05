Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

“Чернігівщина. Будівництво фортифікацій. Терміни виконання робіт і надійність – головне. Вдячний усім, хто залучений!”, — йдеться у повідомленні.

Президент оглянув залізобетонні конструкції, траншеї, бліндажі, місця для ведення вогню, окопи для БТРів, протитанковий рів. Опорний пункт, який обладнано невибуховими загородженнями для стримування техніки ворога, повідомив Офіс Президента.

Володимиру Зеленському доповіли про будівництво трьох ліній рубежів оборони в регіоні.

Начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус повідомляв, що в області нарощується капітальна фортифікація. Зокрема, на всій ділянці кордону з Росією та Білоруссю створили суцільну смугу невибухових перешкод, мінні загородження та розгалужену мережу опорних пунктів.