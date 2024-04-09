Про це повідомляє міський голова Харкова Ігор Терехов.
“До чотирьох зросла кількість постраждалих від російського бомбардування цивільного виробництва. Двоє з них шпиталізовані, двоє відмовилися”, — написав він в Telegram.
Пошуково-рятувальна операція на місці удару триває.
Вдень російські війська атакували центральну частину Харкова, за попердньої інформацією, двома керованими авіаційними бомбами.
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