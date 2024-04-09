Про це повідомляє міський голова Харкова Ігор Терехов.

“До чотирьох зросла кількість постраждалих від російського бомбардування цивільного виробництва. Двоє з них шпиталізовані, двоє відмовилися”, — написав він в Telegram.

Пошуково-рятувальна операція на місці удару триває.

Вдень російські війська атакували центральну частину Харкова, за попердньої інформацією, двома керованими авіаційними бомбами.

  • Харків посилять додатковими системами ППО, — Володимир Зеленський
  • Троє людей постраждали внаслідок російського обстрілу Харкова, атаковано цивільне підприємство — голова ОВА Олег Синєгубов
  • Володимир Зеленський побував на будівництві фортифікацій в Харківській області