Про це повідомляє Bloomberg.
“Безпілотники готові, такі, як і просили наші українські колеги”, – заявила прем’єр-міністр Евіка Сіліня після засідання латвійського уряду в Ризі у вівторок.
За її словами, дрони будуть доставлені в Україну “найближчим часом”.
Водночас видання зазначає, що міністр оборони Латвії Андріс Спрудс відмовився надати подробиці про те, скільки безпілотників і якого типу буде надіслано в першій партії.
Очолювана Латвією коаліція дронів, що складається приблизно з 14 країн, має намір поставити мільйон безпілотників до 2025 року.
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