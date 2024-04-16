Про це повідомляє Bloomberg.

“Безпілотники готові, такі, як і просили наші українські колеги”, – заявила прем’єр-міністр Евіка Сіліня після засідання латвійського уряду в Ризі у вівторок.

За її словами, дрони будуть доставлені в Україну “найближчим часом”.

Водночас видання зазначає, що міністр оборони Латвії Андріс Спрудс відмовився надати подробиці про те, скільки безпілотників і якого типу буде надіслано в першій партії.

Очолювана Латвією коаліція дронів, що складається приблизно з 14 країн, має намір поставити мільйон безпілотників до 2025 року.