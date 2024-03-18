Він заявив про це під час пресконференції під час свого візиту до Києва 18 березня.

Сенатор Конгресу США від республіканців Ліндсі Грем виступив з ініціативою звернутися до адміністрації президента Джо Байдена з проханням визнати Росію державою-спонсором тероризму згідно з законодавством США.

“Запровадження статусу держави-спонсора тероризму за американським законодавством зробить значущими вторинні санкції проти (компаній, що допомагають РФ — ред.) Китаю, Індії тощо”, — пояснив американський сенатор.

Серед іншого Грем також підкреслив, що санкційна світова політика проти Росії наразі “не працює так, як треба”.

Грем також наголосив, що підтримка, яку отримав Путін на виборах у 87%, “настільки вражає, що цьому немає довіри” і додав, що тепер він є “нелегітимним”.

Грем також висловив підтримку наданню допомоги Україні, але відзначив, що у США є власні проблеми.

“У нас зламаний кордон (йдеться про кордон із Мексикою — ред.). Чи зможемо ми вирішити цю проблему до виборів президента США? Я сумніваюся в цьому, але ми повинні продовжувати намагатися, і я сподіваюся, що ми знайдемо шлях вперед у Палаті представників щодо безпеки кордонів і допомоги Україні, Тайваню та Ізраїлю”, — сказав Грем.

Він також заявив про сприятливе ставлення до ідеї надання Україні непрозорого кредиту для підтримки. Цей рік, на думку Грема, буде вирішальним для майбутнього Європи та світу в цілому.