Про це пише голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він зазначив, що врожай цьогоріч по окремих культурах передбачено на рівні:

  • зернові – усього 52,4 млн тонн (торік по факту – 60 млн тонн), у тому числі:
  • кукурудза – 26,7 млн тонн (30,5 млн тонн);
  • пшениця – 19,2 млн тонн (22,2 млн тонн);
  • ячмінь – 4,9 млн тонн (5,7 млн тонн);
  • олійні – усього 21,7 млн тонн (торік по факту – 22 млн тонн), у тому числі:
  • соняшник – 12,4 млн тонн (12,9 млн тонн);
  • соя – 5,2 млн тонн (4,7 млн тонн);
  • ріпак – 4,1 млн тонн (4,3 млн тонн).

Гетманцев зауважив, що цифри зменшення порівняно з тим, що зібрали торік, не повинні настроювати на песимістичний лад.

“Два місяці тому, у середині лютого, перед початком весняних польових робіт Українська конфедерація аграрного бізнесу прогнозувала цьогорічний врожай у діапазоні 65-69 млн тонн. То ж поки що (звісно, багато чого залежить від погодних умов) можемо розраховувати на непогані здобутки від наших аграріїв. У частині нашої власної продовольчої безпеки турбуватись взагалі нема про що, та й експортна пропозиція (а це дуже важливо, ураховуючи нинішні обставини й роль продукції сільського господарства як ключової зовнішньоторговельної позиції у загальному балансі) також має бути сильною”, – наголосив посадовець.