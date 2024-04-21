Про це пише голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Він зазначив, що врожай цьогоріч по окремих культурах передбачено на рівні:
- зернові – усього 52,4 млн тонн (торік по факту – 60 млн тонн), у тому числі:
- кукурудза – 26,7 млн тонн (30,5 млн тонн);
- пшениця – 19,2 млн тонн (22,2 млн тонн);
- ячмінь – 4,9 млн тонн (5,7 млн тонн);
- олійні – усього 21,7 млн тонн (торік по факту – 22 млн тонн), у тому числі:
- соняшник – 12,4 млн тонн (12,9 млн тонн);
- соя – 5,2 млн тонн (4,7 млн тонн);
- ріпак – 4,1 млн тонн (4,3 млн тонн).
Гетманцев зауважив, що цифри зменшення порівняно з тим, що зібрали торік, не повинні настроювати на песимістичний лад.
“Два місяці тому, у середині лютого, перед початком весняних польових робіт Українська конфедерація аграрного бізнесу прогнозувала цьогорічний врожай у діапазоні 65-69 млн тонн. То ж поки що (звісно, багато чого залежить від погодних умов) можемо розраховувати на непогані здобутки від наших аграріїв. У частині нашої власної продовольчої безпеки турбуватись взагалі нема про що, та й експортна пропозиція (а це дуже важливо, ураховуючи нинішні обставини й роль продукції сільського господарства як ключової зовнішньоторговельної позиції у загальному балансі) також має бути сильною”, – наголосив посадовець.
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