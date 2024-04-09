Пошуково-рятувальні роботи на місці ударів по центру Харкова близько 15-ї години ще тривають, наразі відомо про трьох постраждалих, розповів мер Ігор Терехов

“Є по цих “прильотах” певні ознаки, але остаточно це буде казати слідчо-оперативна група, яка працює на місці щодо уламків цих КАБів. Ми вважаємо, що це був такий звук, коли летять КАБи. На жаль, харків’яни вже розуміються”, – констатував мер.

При цьому він зазначив, що попри практично щоденні вибухи в Харкові, постраждалих і загиблих, “люди не почали виїжджати”.

“Так, є певне хвилювання, бо всі чудово розуміють, що нам потрібно сьогодні закрити небо над Харковом… Люди розуміють, що коїть російський агресор. І в нас дуже серйозна ситуація в енергетиці, бо розтрощені всі трансформаторні підстанції, катастрофічно не вистачає напруги, але потрошечку є певний рух. Поки що рано казати”, – додав Терехов.