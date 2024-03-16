Розпочинається робота над відновленням зразка київського модернізму, будівлі колишньої поліклініки Літфонду Національної спілки письменників України. Про цю новину повідомляє Слава Балбек, засновник архітектурної студії Balbek Bureau.
“Місія: зупинити руйнацію будівлі та вдихнути в неї нове життя. Втілити цей задум з повагою до оригінального проєкту”, – говорить Балбек.
Разом із дизайнерами над проєктом працюватиме співавтор та архітектор Володимир Шевченко. Замовники відновлювальних робіт, одеська компанія TOKI House говорить, що після відновлення об’єднає пекарню, галерею, лекторій, апарт-готель і бістро.
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